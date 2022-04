Top Gun: Maverick, Tom Crusie condivide il duro lavoro dietro la pellicola

Dopo avervi rivelato di come Top Gun: Maverick conti più di 800 ore di riprese, torniamo a parlare del prossimo film con Tom Cruise, con l'attore che ha da poco condiviso con un video il duro lavoro affrontato per la preparazione della pellicola.

Tom Cruise ha da poco pubblicato con un video su Twitter la sfida che lui e i suoi compagni di cast hanno intrapreso per la realizzazione della pellicola, con le riprese che vi ricordiamo essere state girate dal vivo, a bordo di veri aerei in volo.

L'attore, noto per realizzare di persona le acrobazie come nella serie Mission: Impossible, pilota infatti fisicamente i jet nel film, così come i suoi compagni di cast, che non sono si sono semplicemente limitati a salire e a decollare; il video di Twitter delinea l'esperienza del cast nel lavorare con la Marina degli Stati Uniti per creare le sequenze di volo del film in modo pratico, sicuro e fedele.

Come mostrato nel video, dopo tre mesi di addestramento molto intenso (compresa la simulazione di una situazione di fuga sott'acqua in caso di incidente), agli attori è stato prima concesso il permesso di pilotare un aereo monomotore, per garantire loro dimestichezza con i fondamentali. Successivamente, si sono esercitati con jet sempre più simili a quelli del film, prima di decollare finalmente da una vera nave da trasporto della Marina a bordo di un caccia bimotore.

Per finire, vi lasciamo con la notizia di Tom Cruise, che ha mostrato Top Gun: Maverick a Ridley Scott.