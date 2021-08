Top Gun: Maverick, Tom Cruise voleva a tutti i costi che ci fosse anche Val Kilmer

Durante l'ultimo CinemaCon è stato presentato il trailer di Top Gun: Maverick, e sono stati mostrati i primi 13 minuti del sequel. Il film con Tom Cruise arriverà al cinema il 18 Novembre. Tra i ritorni ci sarà anche quello di Iceman, fortemente voluto proprio da Cruise.

Come ammesso da Val Kilmer nel suo libro di memorie, "I'm Your Huckleberry", i produttori di Top Gun: Maverick non avevano chiesto la sua partecipazione in un primo momento. "Lo chiamavano Top Gun: Maverick. Beh, Tom era Maverick, ma la nemesi di Maverick era Iceman. I due andavano insieme come sale e pepe", ha scritto Kilmer. "Ma alla fine non importava che i produttori non mi avessero contattato. Come cantavano i Temptations nel periodo di massimo splendore del soul, 'non sono così tanto orgoglioso per implorare' ". Ma ad arrivare in suo aiuto sarebbe stato proprio il collega, Cruise.

Il produttore Jerry Bruckheimer ha infatti dichiarato che Tom voleva davvero a tutti i costi la partecipazione di Kilmer nel film. "Ha detto, 'dobbiamo avere Val, dobbiamo averlo di nuovo. Deve esserci nel film. Lo volevamo tutti, ma Tom era davvero irremovibile sul fatto che se avesse fatto un altro Top Gun, Val ci sarebbe dovuto essere." E così effettivamente sarà.

Il produttore ha anche elogiato le qualità dell'interprete di Iceman, definendolo un buon attore e una brava persona. "Abbiamo passato dei momenti fantastici sul primo film, e volevamo ricostituire tutta la gang." Bruckheimer ha definito la reunion emozionante, e ha dichiarato che anche se ci è voluto un po', alla fine ce l'hanno fatta.

Top Gun ha segnato un'era, e a testimoniarlo sono i piloti reali presenti sul set che hanno ringraziato coloro che hanno dato vita al film, definendolo di ispirazione. Adesso, i fan, sono pronti a riabbracciare i protagonisti. Nel frattempo, però, devono ancora accontentarsi di qualche foto dal set e del trailer.