Top Gun: Maverick, Tom Cruise su Val Kilmer: 'Ho pianto, è stato emozionante'

Uno dei principali interrogativi su Top Gun: Maverick riguardava la possibile comparsa di Val Kilmer: l'attore di Iceman, come saprete, ha ormai ridotto all'osso le sue apparizioni sul grande schermo a causa delle conseguenze di un cancro alla gola che l'ha portato a perdere la voce, ma non ha proprio saputo dire di no all'amico Tom Cruise.

L'attore che secondo Steven Spielberg ha salvato Hollywood con Top Gun: Maverick ha dunque parlato in queste ore proprio del ritorno in scena di Kilmer, ammettendo di aver ceduto all'emozione quando si è trovato sul set a realizzare la sequenza del ritorno di Iceman.

"Posso solo dire che è stato davvero emozionante. Conosco Val da decenni ormai. Vederlo tornare e interpretare di nuovo quel personaggio... È un attore così bravo che è riuscito a ridiventare immediatamente il suo personaggio. In quel momento hai davanti Iceman. [...] Ho pianto, è stato emozionante. È un attore davvero fantastico e amo il lavoro che ha fatto" sono state le parole di Tom Cruise.

E voi, che reazione avete avuto davanti al ritorno dell'Iceman di Val Kilmer? Anche voi avete versato qualche lacrima? Ditecelo nei commenti! Jerry Bruckheimer, intanto, guarda già al futuro: il produttore promette nuovi sequel di Top Gun: Maverick.