Top Gun: Maverick, Tom Cruise spericolato nei primi minuti: la descrizione dal CinemaCon

Paramount ha approfittato del proprio panel al CinemaCon per presentare un nuovo trailer e i primi 13 minuti di Top Gun: Maverick, atteso sequel ambientato 34 anni dopo gli eventi del cult con Tom Cruise, e grazie a The Wrap possiamo riportarvi la descrizione dettagliata dell'inizio del film.

La pellicola diretta da Joseph Kosinski si apre con una sequenza di aerei da combattimento che decollano in una "bellissima" tonalità di giallo e arancione, accompagnata dal classico tema del primo film 'Danger Zone'. La macchina da presa poi mostra il Maverick di Tom Cruise in un hanger nel deserto del Mojave, dove sale in sella ad una Kawasaki e si dirige verso la base aerea solo per scoprire che gli è stato ordinato di dimettersi durante il loro ultimo volo di prova.

Cruise sale poi sul suo Jet con l'obiettivo di raggiungere la velocità di Mach 10 e indossa quello che sembra un casco spaziale. "Va bene tesoro, un ultimo giro" dice Maverick al suo adorato veicolo. Non volendosi accontentare del Mach 10, spinge il jet fino a 10.3: gli allarmi e i segnali si spengono e la connessione cade. L'aereo cade nel vuoto e lo schermo diventa nero, dopodiché il personaggio si risveglia nel bar di una città sconosciuta: "Dove sono?".

Diretto da Joseph Kosinski, lo ricordiamo, il film debutterà nelle sale italiane il 18 novembre 2021. Nel frattempo, dal CinemaCon sono arrivati anche il titolo ufficiale di Matrix 4 e i nuovi dettagli su Jurassic World: Dominion.