Top Gun: Maverick, Tom Cruise segna un nuovo record al box office...un anno dopo l'uscita

Top Gun: Maverick è diventato il secondo film più redditizio del 2022 dietro solo ad Avatar: La via dell'acqua di James Cameron, ma oltre un anno dopo l'uscita originale, avvenuta a maggio 2022, il film con Tom Cruise ha stabilito un nuovo record al box office.

Questo primato più unico che raro è arrivato grazie al Giappone, mercato nel quale Top Gun: Maverick è ancora in programmazione dopo aver debuttato il 27 maggio 2022: oggi, un anno e qualche giorno dopo, il sequel con protagonista Tom Cruise è diventato il maggior successo della carriera della star in quel mercato, dato che è arrivato ad un incasso totale di 101,5 milioni di dollari. Questa cifra supera il record de L'ultimo samurai, il precedente miglior film di Tom Cruise in Giappone.

Ricordiamo che Top Gun: Maverick è attualmente il 12esimo miglior incasso della storia, con 718 milioni di dollari incassati a livello domestico e 774 milioni di dollari dai mercati internazionali, per un totale di 1,493 milioni di dollari. Il film, ambientato circa trent'anni dopo gli eventi del cult Top Gun di Tony Scott, racconta la storia del ritorno di Maverick alla Top Gun, che lo convoca per addestrare una nuova generazione di piloti per una delle missioni più pericolose di sempre: tra questi nuovi piloti c'è anche Rooster, il figlio del miglior amico di Maverick Goose.

Il prossimo film di Tom Cruise sarà Mission: Impossible - Dead Reckoning: Parte Uno, in arrivo al cinema in Italia dal 12 luglio.