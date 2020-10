Top Gun: Maverick, Tom Cruise ringrazia la Marina: 'Siete il meglio del meglio'

Essere Tom Cruise vuol dire anche non esser capaci di scendere a compromessi quando si tratta di scene d'azione: chi conosce l'attore sa bene quanto ci tenga ad interpretare in prima persona i suoi stunt, e Top Gun: Maverick ovviamente non fa eccezione in questo discorso.

Anche per il sequel di uno dei suoi film più celebri Cruise ha insistito per riprodursi personalmente nelle varie acrobazie richieste dalla sceneggiatura: per essere al meglio l'attore ha ovviamente dovuto seguire un duro addestramento, per il quale si è servito dell'aiuto dei membri della Marina Militare.

Proprio a loro Cruise ha dunque voluto rivolgere alcune parole di ringraziamento: "Ho avuto il privilegio di conoscere molti di voi, di lavorare con voi fianco a fianco, di provare un po' del vostro addestramento prima per Top Gun e poi con Top Gun: Maverick. Siete l'eccellenza. Siete il meglio del meglio. Ed è un privilegio rappresentarvi sul grande schermo. Meritate di essere celebrati. Siete voi i veri eroi. E siete una vera fonte d'ispirazione. Quindi da parte mia e di un Paese davvero orgoglioso, grazie" è stato il messaggio dell'attore rivolto alle forze armate americane.

