Top Gun: Maverick: Tom Cruise e il regista hanno ignorato un consiglio della Marina USA

Il successo stratosferico di Avatar La via dell acqua non dovrebbe far passare in secondo piano quello ben più sorprendente ottenuto da Top Gun: Maverick, attualmente ancora il miglior incasso del 2022.

Il film, disponibile da qualche giorno su Paramount Plus, sta godendo di una nuova spinta promozionale: neanche a dirlo, infatti, Top Gun Maverick ha siglato il miglior debutto di sempre sulla piattaforma, e in una nuova intervista con Collider il regista Joseph Kosinski ha voluto svelare ai fan qualche dietro le quinte inedito.

Nello specifico, l'autore ha raccontato il consiglio che la Marina Militare USA ha dato a lui e a Tom Cruise a proposito dell'atto finale di Maverick...un consiglio che, però, la coppia ha bellamente ignorato: "Ai tempi del primo film, la produzione fece molta fatica a farsi dare una mano dalla Marina Militare. Questa volta, invece, è stato molto diverso, perché le alte sfere della Marina di oggi, gli ammiragli e le persone che comandano, beh, molti di loro si sono arruolati dopo aver visto il primo Top Gun. Quindi, tutti volevano partecipare al nostro film come consulenti. E devo dire che sono stati molto, molto utili, ci hanno fornito una serie di dettagli dal valore inestimabili per il nostro film. L'intera sequenza del terzo atto, l'intera missione finale è nata da una loro risposta alla nostra domanda: 'Qual è la missione più pericolosa possibile, quella che ogni aviatore teme?' L'unico consiglio che ci hanno dato che non ho aggiunto nel film riguarda il finale: ci avevano suggerito di ambientare la sequenza della missione di notte, e girarla con la visione notturna, ma abbiamo detto di no. Abbiamo deciso di farla all'alba, perché visivamente sarebbe stata migliore."

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.