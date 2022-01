Top Gun: Maverick, Tom Cruise e le sue reclute nella nuova foto dal film!

Dopo le prime immagini dietro le quinte di Top Gun 2 arrivate lo scorso Maggio, possiamo finalmente dare un'occhiata ad un frame del film. In una nuova foto, infatti, vediamo il Capitano Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) con le sue nuove reclute. Troverete l'immagine in fondo all'articolo.

Nel sequel della pellicola dell'86, Pete ha raggiunto ormai più di trent'anni di servizio, ed è uno dei migliori aviatori della Marina. Il personaggio interpretato da Tom Cruise dovrà addestrare un nuovo gruppo di cadetti aspiranti piloti in una pericolosissima missione, ritrovandosi così davanti a un futuro incerto mentre affronta alcuni fantasmi del passato.

Come vediamo nell'immagine pubblicata da USA Today, Maverick non è cambiato, e posa fiero vicino a un jet con le sue reclute. Fra queste riconosciamo il personaggio di Hangman a cui darà il volto Glen Powell, Rooster interpretato da Miles Teller e Phoenix nei cui panni vedremo Monica Barbaro. Nella pellicola ci saranno anche altri attori, non presenti nella foto: Jennifer Connelly, Anthony Edwards, Ed Harris, Jon Hamm, Lewis Pullman, Jay Ellis e Danny Ramirez.

Siete pronti a rivedere Tom Cruise nei panni del Capitano Pete "Maverick" Mitchell? Dovrete aspettare ancora un po', perché la pellicola arriverà in sala il 27 Maggio 2022. Ma l'attesa non sarà la stessa per tutti, perché un fortunato gruppo di persone dell'Ohio State Band ha già visto Top Gun: Maverick!