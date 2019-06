Top Gun: Maverick, Tom Cruise porterà il film al Comic-Con di San Diego!

Secondo quanto riportato in esclusiva da Deadline, Paramount e Skydance Media porteranno una delle loro pellicole più attese della prossima stagione al Comic-Con di San Diego: stiamo parlando di Top Gun: Maverick.

Le fonti della testata giornalistica americana ha segnalato che il cast della pellicola ha già prenotato gli alberghi nella zona per poter essere presenti a quella che sarà una sorta di presentazione del film alla manifestazione di fama internazionale e dove verranno sicuramente mostrate delle scene, e con tutta speranza un primo teaser trailer. Tom Cruise non è stato ancora confermato, ma la sua presenza dovrebbe essere certa, anche perché si tratta del volto simbolo del film, nonché uno dei produttori. L'attore tornerebbe dunque a questo genere di eventi, dopo la presentazione lo scorso anno alla CinemaCon di Mission: Impossible - Fallout.

La location non è stata certo affidata al caso, dato che le riprese di Top Gun: Maverick si sono svolte proprio nella città di San Diego. Proprio nella giornata di ieri, infine, sono state mostrate le prime scene della pellicola al CineEurope, dove partecipanti si sono detti "spazzati via" dalle incredibili immagini mostrate, categoricamente a porte chiuse e con addetti alla sicurezza presenti per scongiurare l'uso di telecamere o altro.

Top Gun: Maverick sarà un sequel incentrato sui temi della famiglia, amicizia, sacrificio, coraggio, romanticismo e avventura" e sarà il sequel diretto della mega-hit del 1986, con Tom Cruise che riprende il suo ruolo eponimo di asso volante. Insieme a lui tornerà anche Val Kilmer, con Jennifer Connelly, Miles Teller, Ed Harris e Jon Hamm fra le new entry. La sceneggiatura porta la firma anche di Christopher McQuarrie.

La data d'uscita nelle sale americane è fissata al 26 giugno 2020.