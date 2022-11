Top Gun: Maverick, Tom Cruise non molla: il film torna al cinema negli USA!

Dopo l'enorme successo ottenuto, Top Gun: Maverick tornerà nei cinema americani dal 2 al 15 dicembre per celebrare l'uscita su Paramount+ del prossimo mese. La pellicola è stata il più alto incasso USA dell'anno, arrivando ad entrare nell'Olimpo dei più grandi incassi americani di sempre.

Come era già altamente pronosticabile, Top Gun: Maverick ha attirato una grandissima quantità di spettatori in particolare nel nuovo continente. Dopo 36 anni dall'uscita nelle sale del primo capitolo, l'imperterrito pilota interpretato da Tom Cruise ha fatto il suo glorioso ritorno conquistando enormi consensi, in particolare al botteghino americano. In pochi mesi è riuscito a battere ogni previsione, soprattutto in un periodo post-pandemia, diventando il quinto incasso di sempre negli USA.

L'enorme impegno del divo americano è stato confermato da Miles Teller che ha parlato del lavoro di Cruise sul set. In occasione dell'arrivo della pellicola su Paramount+, la casa di produzione ha deciso di mandare nuovamente in sala il film per due settimane, dal 2 al 15 dicembre. Un modo per celebrare ulteriormente il grande successo conquistato dal film e per confermare la sua posizione di leader nel box office nazionale e non.

Nonostante la pellicola possa essere qualificata come "operazione nostalgia", riesce a riportare a pieno lo spirito della sala e del vivere l'esperienza cinematografica. Proprio per questo motivo vi consigliamo la nostra recensione di Top Gun: Maverick, sequel del celebre film cult del 1986. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!