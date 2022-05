Top Gun: Maverick, Tom Cruise non ha mai considerato lo streaming: 'Non accadrà mai'

In questi due anni di pandemia abbiamo visto più di un film saltare l'uscita in sala per esordire direttamente sul piccolo schermo tramite le sempre più diffuse piattaforme streaming, e tanti altri evitare questa sorte per un pelo (pensiamo a Dune, tanto per fare un esempio): che anche per Top Gun: Maverick sia stata valutata quest'opzione?

Il film sul cui set Tom Cruise ha addirittura bandito l'alcol è, come prevedibile, uno di quelli che più riescono a giovare dell'esperienza del grande schermo, grazie a sequenze ad alto tasso di spettacolarità che sarebbe decisamente un peccato limitare alle dimensioni ben più modeste di uno schermo televisivo, per quanto di qualità.

Lo sa bene Tom Cruise, che da buon innamorato del cinema non solo come arte, ma anche come luogo, ha voluto negare con la più assoluta fermezza di aver mai pensato di far esordire Top Gun: Maverick in streaming: "No, questo non accadrà mai. Non accadrà mai" ha risposto la star di Mission: Impossible a una precisa domanda postagli durante un'intervista rilasciata a Cannes.

L'ovazione riservata dal pubblico alla risposta di Cruise non lascia dubbi, d'altronde: la voglia di grande schermo è sempre intatta, soprattutto quando si tratta di prodotti del genere. Per saperne di più, qui trovate la nostra recensione di Top Gun: Maverick.