Top Gun Maverick, Tom Cruise è morto all'inizio del film? Il regista non rigetta la teoria

Dopo i complimenti di Luca Guadagnino a Top Gun Maverick, il blockbuster con protagonista Tom Cruise torna a far parlare di sé grazie ad una popolare teoria sul destino di Pete 'Maverick' Mitchell che in queste ore è arrivata alle orecchie del regista Joseph Kosinski.

Secondo alcuni fan, infatti, il personaggio di Tom Cruise muore nei primi minuti del film, quando la sua spericolatezza lo porta a distruggere l'aereo supersonico che sta collaudando per conto della Marina: nella scena successiva all'esplosione del velivolo Maverick si ritrova in una non meglio specificata zona degli Stati Uniti e, visibilmente spaesato, entra in un bar in cerca di un po' d'acqua, ma per la teoria tutto ciò che viene mostrato in Top Gun Maverick è un sogno del protagonista, che non sarebbe davvero sopravvissuto all'incidente.

Nulla di originale, certo, le teorie sul 'questo film è tutto un sogno del personaggio principale' abbondano intorno alle opere hollywoodiane, ma il regista di Top Gun Maverick Joseph Kosinski non se l'è sentita di rigettarla a priori: "I film sono pensati per essere interpretati in vari modi e adoro quando le persone trovano nelle varie scene dei significati diversi", ha commentato quando gli è stata esposta questa chiave di lettura del film. "Quindi mi piace ascoltare questa teoria e, certamente, c'è una sorta di elemento mitico nella storia che si presta bene a questo tipo di interpretazione, in base a chi è Maverick e cosa rappresenta e al fatto che sta attraversando questo rito di passaggio in una fase molto importante della sua vita."

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti! Per altre letture, ecco gli ultimi aggiornamenti sugli incassi di Top Gun Maverick.