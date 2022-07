Con Top Gun: Maverick Tom Cruise incasserà una valanga di soldi: la cifra è da capogiro

Il successo stratosferico di Top Gun Maverick è stato abbagliante e sarà difficile da ignorare anche in fatto di nomination e riconoscimenti alla prossima stagione dei premi, tuttavia la questione più immediata da risolvere è: quanto incasserà Tom Cruise grazie al box office di Top Gun?

Ebbene, come facilmente prevedibile, gli introiti della superstar saranno a dir poco da capogiro: nei giorni scorsi infatti Top Gun: Maverick ha superato il miliardo di dollari di incasso ed è entrato di diritto nella top 50 dei maggiori successi della storia del cinema, cosa che ovviamente andrà a beneficio di Tom Cruise e del suo contratto avanguardista: grazie al lustro del suo nome e alla sua partecipazione in qualità di produttore, il contratto di Tom Cruise per Top Gun: Maverick prevede due 'parti', una che gli ha garantito $12,5 milioni in anticipo e pagati a prescindere dal successo del film, e un'altra che gli darà diritto al 10% del 'primo dollaro lordo' (una pratica in base alla quale si viene pagati a partire dalle entrate lorde al botteghino che vengono misurate a partire appunto dal primo giorno di incasso), con ovviamente una serie di bonus relativi a determinati traguardi.

Tuttavia, l'attore inizierà ad incassare a livello personale dopo che la Paramount avrà raggiunto un tetto di entrate lorde stimato intorno ai $125 milioni di dollari. In questo momento, l'incasso mondiale del film è di circa 1,1 miliardi di dollari, e a distanza di oltre un mese dalla sua uscita è ancora secondo nella Top 5 del botteghino in Nord America. Quando - e parrebbe essere questione di quando, non di se - il film arriverà a 1,3 miliardi di dollari, le entrate della Paramount arriveranno a circa 600 milioni di dollari e il 10% di quella cifra è circa 55 milioni di dollari.

Da notare che questi numeri fanno riferimento solo agli incassi al cinema. Il contratto di Tom Cruise prevede anche una percentuale degli incassi da home video, pay TV, streaming e così via, anche se al momento non è chiaro in quali percentuali. Secondo le stime degli analisti, comunque, alla fine dei giochi Tom Cruise incasserà tra gli 80 e i 90 milioni di dollari a titolo personale, mentre alcuni stimano che potrebbe anche riuscire ad arrivare ad un numero di 9 cifre.

Quando si dice volare alti.