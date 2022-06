Top Gun Maverick, Tom Cruise inarrestabile: superati i 600 milioni di dollari nel mondo

Solo pochi giorni fa Top Gun Maverick superava il mezzo miliardo al box-office e adesso si appresta a oltrepassare la soglia dei 600 milioni di dollari nel mondo. Con i dati in continuo aggiornamento, la pellicola che celebra il ritorno nelle sale di Tom Cruise dopo gli anni della pandemia si avvia a puntare al traguardo dei 700 milioni totali.

Non solo, i dati registrati nella giornata di martedì sono il secondo miglior risultato di tutti i tempi per quella giornata: con i suoi 13.8 milioni di dollari racimolati, Top Gun: Maverick di martedì è dietro solamente ai 15.2 milioni incassati da Il Re Leone nel periodo precedente la pandemia (e questo è un altro fattore che innalza ancor di più il risultato ottenuto da Tom Cruise e soci). Parliamo poi anche di un calo bassissimo rispetto a una settimana fa: solo il 12.6%.

Nel Regno Unito, Top Gun: Maverick è il successo dell'anno, mentre in Italia ha superato i 7.5 milioni di euro e non è detto che non riesca a raggranellare un altro milione a fine corsa.

Ma il film di Joseph Kosinski con protagonisti, fra gli altri, anche da Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Ed Harris e Val Kilmer, non si è limitato solo ai buoni risultati al botteghino, ma ha anche conquistato fan e critici con punteggi che sfiorano la perfezione. E che avranno sicuramente influenzato l’ottima prova al botteghino di un film che, altrimenti, sarebbe potuto rimanere una prova da sufficienza.

Il film ha ottenuto il primo A+ del 2022 su CinemaScore, mentre su Rotten Tomatoes ha un punteggio quasi perfetto sia da parte del pubblico che della critica, rispettivamente del 99% e del 97%. Per quanto riguarda la seconda, era partito con il 100%. E se lo meritava tutto. Voi l’avete visto? A cosa attribuite la sua forza? Ditecelo nei commenti!



