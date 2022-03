Top Gun: Maverick, ecco Tom Cruise nelle cover di Total Film!

Sono passati ormai quasi 40 anni da Top Gun, ma per Tom Cruise il tempo sembra essersi fermato: il protagonista di Mission: Impossible è ancora in perfetta forma e, stando a quanto vediamo nelle prime immagini di questo attesissimo sequel, sembra decisamente pronto a deliziare i suoi fan con nuove, incredibili acrobazie.

In gran forma il nostro Tom lo è anche nelle nuove cover che Total Film ha dedicato a questo nuovo capitolo della saga del suo Pete Mitchell: mentre Cannes annuncia di voler omaggiare Cruise con una serata in suo onore, infatti, l'attore appare sulla nuova copertina della nota rivista e, stando a quanto vediamo, sembra decisamente non vedere l'ora di spiccare nuovamente il volo!

Nel sequel del film del 1986 Cruise vestirà quindi nuovamente i panni di Mitchell: sono trascorsi più di 30 anni dalle vicende narrate nel primo film, e il nostro pilota è ormai riconosciuto come uno dei migliori piloti della Marina. Il nostro dovrà comunque affrontare alcuni fantasmi del suo passato, il tutto mentre tenterà di preparare le nuove reclute ad una pericolosissima missione.

Cosa ne dite? Le impressioni sono quelle giuste? Fateci sapere nei commenti cosa vi aspettate da questo film! Vediamo, intanto, com'è nata la colonna sonora di Top Gun: Maverick.