Top Gun Maverick: Tom Cruise compie 60 anni (ma ha ancora tutto da insegnarci)

Negli ultimi dieci anni, Tom Cruise si è dedicato anima e corpo a riavviare la saga dei Mission Impossibile giocando molto su un fattore: gli stunt e il mito del supereroe inarrestabile, anche se di mezza età. Oggi l'attore, di anni, ne compie 60, ma con Top Gun: Maverick ci ha riportato tutti a scuola. Altro che età pensionabile!

Ricapitoliamo solo per un attimo la trama dell’ultimo film con protagonista Tom Cruise, che tutt’ora nelle sale sta continuando a infrangere record al botteghino e a risalire la classifica dei più grandi incassi della storia. Ma con una premessa di partenza: prima che uscisse in sala, molti consideravano un secondo Top Gun, nato a quasi 35 anni di distanza dal precedente in piena mania da sequel, come uno dei ripescaggi meno necessari degli ultimi anni. Poi, quel film, che pure aveva un tono tipicamente démodé e fortemente Anni ’80, lo abbiamo visto. E il risultato lo conosciamo tutti.

Un film in cui un “attempato” asso dell’aria prossimo al congedo rischia di essere soppiantato dai galoppanti avanzamenti tecnologici. Un esodato ai tempi della disoccupazione tecnologica e di guerre condotte ormai, come ben sappiamo, più a suon di droni che di dogfight. Insomma, una specie in via di estinzione. Ma quel vecchiardo a malapena considerato, forse, ha ancora qualcosa da insegnare. E quando tutti i giovani rampanti e sicuri di sé gli ripetono che ciò che chiede è impossibile, lui monta in sella al suo jet e gli dimostra cosa sia un vero asso dell’aria.

Bene, il messaggio che Top Gun: Maverick ci insegna nel panorama generale dell’action è letteralmente uguale alla sua trama. È come se, con tutte le previsioni a sfavore, Tom Cruise avesse preso da parte chiunque abbia prodotto action scadente (e sono in molti) negli ultimi dieci o vent’anni e gli abbia detto: “Ora ti faccio vedere io come si fa”. Da che poteva essere considerato esponente di un tipo di cinema ormai non più in grado di sfondare il botteghino persino contro i fortissimi competitor del MCU: Top Gun ha battuto Doctor Strange e per quanto ci dispiaccia per il film di Raimi, il paragone viene naturale perché semplicemente impensabile.

Con l’aiuto, soprattutto, della regia magistrale (e molto poco CGI) di Joseph Kosinski – che promette un’esperienza cinematografica molto simile nel suo prossimo Formula 1 con Brad Pitt – Tom Cruise ci ha riportato tutti a scuola. Dimostrando che l’action, effettivamente, è il genere in cui più conta saper fare buon cinema: pochi i temi, molta regia e montaggio. E che quel buon cinema, alla fine, paga: poco importa se gli altri film faranno 500 milioni alla prima settimana. Ciò che conta è il passaparola e lavorare sulla distanza. E Tom Cruise sembra ancora in grado di correre una maratona (e vincerla).