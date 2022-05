Top Gun Maverick, Tom Cruise arriva alla premiere in elicottero (e ovviamente guidava lui)

Mentre nella testa dei fan risuonano ancora le note della nuova canzone di Lady Gaga per la colonna sonora di Top Gun Maverick, nella notte italiana si è tenuta a Los Angeles la premiere dell'attesissimo sequel, alla quale Tom Cruise si è presentato in elicottero.

Non solo: tenendo fede alla sua leggenda, la star di Mission: Impossible - che torna ad interpretare il pilota Pete 'Maverick' Mitchell trentasei anni dopo il successo mondiale dell'originale Top Gun diretto da Tony Scott - l'elicottero lo ha letteralmente guidato: come potete vedere dal video diffuso sui social, la folla incredula ha assistito a tutta la scena, con l'elicottero in lenta discesa che, una volta atterrato e professionalmente parcheggiato, ha rivelato Tom Cruise in giacca e cravatta, subito pronto a elargire saluti e sorrisi ai presenti.

Ricordiamo che Top Gun: Maverick vedrà il tenente Pete “Maverick” Mitchell chiamato ad addestrare una squadra speciale di allievi dell'accademia Top Gun per una missione segreta: tra questi nuovi piloti ci sarà il Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome di battaglia "Rooster”, figlio del suo vecchio compagno di volo Nick Bradshaw “Goose”. Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del suo passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima, che richiederà grande sacrificio da parte di tutti coloro che sceglieranno di parteciparvi.

Il film, diretto da Joseph Kosinski, sarà presentato Fuori Concorso al Festival di Cannes e arriverà in Italia dal 25 maggio, con due giorni d'anticipo rispetto al debutto negli Stati Uniti, previsto per il 27 maggio. Inoltre, dal 21 aprile sarà possibile acquistare i biglietti per le esclusive anteprime per i fan, che si terranno in Italia il 21 e 22 maggio in tutti i cinema che parteciperanno all’iniziativa.

