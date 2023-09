Top Gun: Maverick e Tom Cruise acclamati da un vero pilota astronauta

Uno dei motivi che ha determinato il grande successo di Top Gun: Maverick è da ricercare nella realistica rappresentazione di quello che è un volo su un jet da combattimento. Persino un vero astronauta ed ex pilota di caccia ha elogiato l’ottimo lavoro fatto dalla produzione del film e dal protagonista Tom Cruise.

Dopo aver spiegato le difficoltà riscontrate dagli attori di Top Gun: Maverick per andare in bagno durante le riprese, torniamo a parlare del film di Joseph Kosinski per riportare le parole di un vero professionista del settore aeronautico in un’intervista rilasciata a Vanity Fair.

Chris Hadfield, il primo canadese a camminare nello spazio, ha voluto fare i suoi complimenti a tutti coloro che hanno lavorato all’opera del 2022 e in particolare a Tom Cruise per la sua performance.

Queste le parole dell’astronauta: “Amo questo film. Non conosco un film su piloti di caccia migliore di questo. Gloria alle persone che lo hanno realizzato e in particolare a Tom Cruise”.

Il pilota ha fatto notare come la star di Mission: Impossible alla fine del film piloti un P-51 Mustang e che ne possieda davvero un esemplare, dicendo di ritenere Cruise un vero pilota.

Infine Hadfield ha concluso facendo notare quanto l’opera cinematografica sia dettagliata e accurata descrivendo una scena in particolare: “C’è un piccolo tocco delizioso che Tom Cruise ha inserito in una scena. Mentre sta rullando per decollare dice: ‘Ho le informazioni Alpha’. Ciò significa che ha ascoltato la registrazione che dice quali sono le condizioni meteo e quale pista è attiva, in modo che la torre non debba ripetergli il tutto. Non era necessario che fosse presente nel film, ma è reale e mi piace che ci sia”.

Un’ennesima dimostrazione di quanto lavoro di ricerca sia stato fatto per realizzare il sequel del film Tony Scott e renderlo degno dell’originale se non addirittura superiore. Vi lasciamo, in questo senso, alla recensione di Top Gun: Maverick.