Top Gun: Maverick meglio di Titanic, già raggiunti i 600 milioni al box office domestico

Continua a macinare record al botteghino, Top Gun: Maverick: il sequel con Tom Cruise è arrivato più in alto di Titanic in una particolare classifica, superando i 600 milioni di dollari al suo primo soggiorno nei cinema USA.

Sembra che Top Gun: Maverick non ne voglia sapere di allentare la presa al botteghino.

Il sequel con Tom Cruise continua a dimostrarsi un grande successo per Paramount Pictures, raggiungendo nuovamente le vette dei box office, e ora portando a casa un altro record.

Superando quanto fatto da un mostro sacro della storia del cinema come Titanic di James Cameron, Top Gun: Maverick ha raggiunto 601.919 milioni di dollari (contro i 600.788 di Titanic) nella sua "first-run release", che ammonta adesso a 47 giorni.

Il film di Joseph Kosinski è ora 12esimo nella classifica delle pellicole che possono vantare di aver raggiunto questa soglia, in compagnia di titoli come Avengers: Endgame (al primo posto anche in quanto a velocità, dato che ci ha impiegato solo 10 giorni) e Spider-Man: No Way Home (che ci è arrivato in 17).

"Per 110 anni, Paramount Pictures ha prodotto e distribuito alcuni dei film più iconici nella storia di Hollywood, incluso il grande classico Titanic, che quest'anno festeggia il suo 25esimo anniversario" ha dichiarato Brian Robbins, Presidente e CEO di Paramount Pictures "Top Gun: Maverick è una pellicola fenomenale, e proviamo un grande orgoglio nel celebrare questo incredibile risultato assieme a Tom Cruise, il regista e il cast, il nostro team di marketing e distribuzione e, ovviamente, tutti i nuovi fan e quelli di lunga di data di Top Gun, senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile".