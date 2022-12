Top Gun Maverick e The Fabelmans nella top di Barack Obama del 2022: Avatar non c'è!

Altro anno che giunge al termine, altra classifica dei migliori film di questi ultimi 12 mesi stilata da Barack Obama. Parlando di blockbuster, spicca tra tutti l'assenza di Avatar: La via dell'acqua di James Cameron, arrivato nelle sale ormai da più di una settimana, mentre Top Gun: Maverick c'è.

Tra le 17 pellicole scelte ci sono Everything Everywhere all at Once, ovvero l'incredibile avventura nel multiverso con protagonista Michelle Yeoh, After Yang con Colin Farrell e The Fabelmans, apprezzatissimo capolavoro autobiografico di Steven Spielberg. Un kolossal che invece non è sulla lista è Black Panther: Wakanda Forever, ultimo capitolo della fase 4 del Marvel Cinematic Universe, che quindi non è stato inserito a differenza del suo predecessore (nella top di Obama del 2018).

“Ho visto alcuni grandi film quest'anno – ecco alcuni dei miei preferiti. Cosa mi sono perso?" ha scritto l'ex presidente degli Stati Uniti nel suo ultimo post di Twitter, che come di consueto potete recuperare in calce alla notizia.

Chissà se l'ultima fatica di Cameron non è stata inserita per gusto personale o perché Obama non è ancora riuscita a recuperarla, vista la grandissima affluenza nei cinema per il film che non renderebbe le cose semplici al politico statunitense.

