Top Gun Maverick, svelate le anteprime italiane: ecco quando vedere il film di Tom Cruise!

il nuovo video dietro le quinte di Top Gun Maverick, che ha mostrato il brutale allenamento al quale Tom Cruise ha sottoposto i suoi colleghi attori/piloti, possiamo confermarvi la data delle anteprime italiane del nuovo film di Joseph Kosinski.

Il film, che sarà anche al Festival di Cannes fuori concorso, arriverà in Italia in anteprima il 21 e il 22 maggio, quando sarà proiettato in tutti i cinema italiani che aderiranno all’iniziativa. Successivamente il film arriverà nelle sale in maniera 'canonica' dal 25 maggio, mentre farà il suo esordio in USA due giorni dopo, il 27 maggio. I biglietti per le anteprime e per le successive proiezioni saranno in vendita da questa settimana, più precisamente dal 21 aprile.

Top Gun Maverick vede Tom Cruise di nuovo nei panni di Pete “Maverick” Mitchell, tra i migliori aviatori della storia della Marina anche se dopo più di trent'anni di servizio evita appositamente la promozione, che non gli permetterebbe più di volare: ancora oggi si spinge sempre oltre i limiti, collaudando coraggiosamente nuovi aerei. Chiamato ad addestrare una squadra speciale di allievi dell'accademia Top Gun per una missione segreta, Maverick incontrerà il Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome di battaglia "Rooster”, figlio del suo vecchio compagno di volo Nick Bradshaw “Goose”: alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del suo passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima, che richiederà grande sacrificio da parte di tutti coloro che sceglieranno di parteciparvi.

