Top Gun Maverick ha superato anche Frozen e La Bella e la Bestia: Tom Cruise non molla

Top Gun Maverick è diventato il nuovo prototipo del blockbuster estivo, e continua ad incassare senza sosta scalando le vette delle classifiche mondiali del box office.

Nel suo nono fine settimana del film, il film di Tom Cruise ha incassato ben $16,4 milioni di dollari al botteghino internazionale in 65 mercati, per un totale di 647,1 milioni di dollari a livello globale: il risultato gli ha consentito di superare, sulla classifica all-time internazionale, i numeri de La bella e la bestia e Frozen, dopo che nei giorni scorsi aveva sorpassato The Avengers a livello domestico.

La maggior parte dei guadagni internazionali del fine settimana è arrivata dalla Corea, dove il film è uscito da cinque fine settimana e ha già incassato 53,3 milioni di dollari. In altri paesi, Top Gun: Maverick è al suo nono fine settimana e ha guadagnato altri $2,4 milioni in Giappone (totale $72,7 milioni), $1,2 milioni nel Regno Unito (totale $91,9 milioni) e Francia e Australia hanno entrambi portato $1,1 milioni rispettivamente (totali a $48,5 milioni e $58,8 milioni). Il totale globale di Top Gun Maverick ora ammonta a 1,285 miliardi, che equivale al diciassettesimo miglior risultato della storia del cinema. Insieme a Titanic e Fast & Furious 7, è l'unico titolo non fantascientifico, non fantasy e non animato presenta nella top20.

Qui sotto potete trovare la classifica all-time aggiornata: