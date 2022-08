Top Gun: Maverick ha superato Avengers: Infinity War al box office USA!

Ormai l'unica vera domanda da porsi non è più a quale cifra arriverà il botteghino di Top Gun: Maverick, ma quale film sarà in grado di arrestarlo. Per ora, neanche lo straricco Avengers: Infinity War c'è riuscito, appena superato al box office domestico dal film con Tom Cruise. Ecco i numeri globali.

All’ultimo conteggio della scorsa settimana, Top Gun Maverick era ancora in Top 5 per quanto riguardava il botteghino d’oltreoceano, facendo concorrenza alle ultime uscite e persino a un blockbuster come Bullet Train. A dividerli ben dieci settimane di distanza fra le due distribuzioni: ora il film con Tom Cruise è al tredicesimo weekend e ancor prima di chiuderlo ha già battuto un juggernaut di Casa Marvel che si pensava inarrivabile. Ci sarà un motivo per cui una star de I Goonies, in merito all’opzione di un ipotetico reboot, ha messo da parte questa opzione e preteso un sequel alla Top Gun Maverick.

Con 679 milioni di dollari al botteghino nordamericano, il film di Joseph Kosinski accumula abbastanza da battere Infinity War, che si attestava a 678 milioni. Il film dovrebbe sforare ampiamente i 680 milioni entro la fine del weekend e a livello globale incassa un totale di oltre 1,38 miliardi di dollari. Attualmente si trova al 13esimo posto dei più grandi incassi nella storia del cinema, ma meno di venti milioni lo divido dal battere il predecessore di Infinity War e raggiungere il 12esimo attualmente detenuto da Avengers: Age of Ultron con 1,4 miliardi. In questo caso, il soprasso avverrebbe a livello internazionale.

Ovviamente Tom Cruise sta capitalizzando fin d’ora questo successo, annunciando ben due progetti con il regista di Mission: Impossibile passati inspiegabilmente in secondo piano: un musical con Tom Cruise di Christopher McQuarrie e uno spinoff su Les Grossman di Tropic Thunder, forse una delle interpretazioni più pazze di Cruise. Nel frattempo, sapevate che che Lewis Hamilton doveva essere in Top Gun Maverick? Il pilota di Formula 1 aveva chiesto e ottenuto un ruolo come... pilota di jet!