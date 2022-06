Top Gun Maverick supera The Batman negli USA e i 740 milioni globali: il miliardo è vicino

Nonostante il successo di Jurassic World Il Dominio, che ha ottenuto $59,5 milioni venerdì insieme ad un solido A- su Cinemascore, Top Gun: Maverick continuato a ottenere incassi di alto livello dimostrando una tenitura a dir poco impressionante.

Lo spericolato dramma d'azione di Tom Cruise ha guadagnato altri 14,1 milioni di dollari questo venerdì, in un calo di appena il 44% rispetto al venerdì precedente. Questi numeri spingono il totale nazionale del film a $357 milioni di dollari, che ironicamente corrispondono all'incasso originale del primo film di Jurassic Park (ovviamente senza tener conto dell'inflazione né ridistribuzioni) uscito nell'estate del 1993. Top Gun Maverick passerà The Batman e i suoi $369 milioni a livello nazionale questo pomeriggio per diventare il secondo miglior film hollywoodiano del 2022 finora.

Le stime per il terzo fine settimana adesso guardano ai $50 milioni (-44%), una cifra che lo posizionerebbe tra i dieci maggiori incassi del terzo fine settimana di tutti i tempi, mentre a livello globale Top Gun: Maverick è a circa $670 milioni al momento della stesura di questo articolo: ciò vuol dire che nelle prossime ore dovrebbe superare comodamente i $700 milioni in tutto il mondo, e secondo Forbes atterrerà sui $740 milioni di dollari entro domani sera, collocandosi tra gli incassi di F9 (721 milioni di dollari) e The Batman (770 milioni di dollari).

Riuscirà ad arrivare alla soglia del miliardo? Difficile dirlo al momento anche se quel tetto si sta avvicinando a gran velocità: quel che è certo è che, in un'estate piena di blockbuster di fantascienza/fantasy, Top Gun Maverick sembra rappresentare un'offerta unica in grado di vincere grazie al passaparola.

Per altre letture, leggete il ricordo di Val Kilmer per il primo Top Gun.