Top Gun Maverick supera Doctor Strange in Italia: Tom Cruise vince il weekend in anteprima

In attesa di scoprire se Top Gun Maverick riuscirà ad interrompere il regno di Doctor Strange 2 al box office globale, l'Italia ha fornito alcuni dati molto interessanti in queste ore, col blockbuster di Tom Cruise che è riuscito a sbalzare il film Marvel dalla vetta della classifica.

Top Gun Maverick ha infatti debuttato nelle sale italiane sabato 21 con un'anteprima nazionale che continuerà anche oggi domenica 22 - in attesa del debutto ufficiale al cinema dal 25 maggio prossimo - e dagli incassi di ieri risulta che per la prima volta dalla sua uscita Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha ceduto il primo posto in Italia: l’atteso sequel interpretato da Tom Cruise, infatti, ha incassato 464.264 euro, quasi doppiando il risultato di Doctor Strange 2, che però ha raccolto altri 248.675 euro (salendo ad un totale notevole di oltre 12 milioni di euro).

Al terzo posto la prima parte di Esterno notte, il nuovo film/serie tv di Marco Bellocchio sul rapimento di Aldo Moro, che però si è dovuto accontentare di appena 63mila euro (e un totale di 152mila euro dalla sua uscita, avvenuta il 18 maggio). In quarta posizione L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat, con 31mila euro (totale 284mila eurO), mentre la top5 è chiusa da Io e Lulù, che con altri 25mila euro raccolti nella giornata di ieri è salito ad un totale di 227mila euro. Nel frattempo Downton Abbey II: Una nuova era ha superato il milione di euro in totale grazie all'incasso di circa 8mila euro ottenuto ieri, che gli è valso la nona posizione della classifica giornaliera.

Drammatico però il numero delle presenze, che hanno conteggiato appena 127.180 biglietti strappati in 2800 sale per un incasso totale di 952mila euro; il confronto col sabato 25 maggio del 2019 è impietoso, dato che l’incasso totale allora arrivò a 3,5 milioni.

Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sul mondo del cinema, nostrano e internazionale.