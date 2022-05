Top Gun Maverick supera le aspettative al botteghino durante il Memorial Day!

Come era stato riportato qualche giorno fa, le previsioni per Top Gun Maverick della Paramount consideravano un'entrata di circa 150 milioni di dollari nei primi quattro giorni di programmazione negli USA. Ora, dopo aver toccato i 250 milioni nel mondo, sembra che Maverick abbia superato le aspettative in madrepatria.

Secondo gli ultimi dati, il blockbuster con Tom Cruise avrebbe raggiunto infatti i 156 milioni nei primi quattro giorni in sala. A spingere così in alto le cifre è stata l'inaspettata giornata di domenica, in cui il bottino ha raggiunto i 126 milioni di dollari. Considerando che oggi è il Memorial Day, Maverick non poteva che superare i numeri previsti. In questo modo, il sequel è diventato il più grande debutto nei 40 anni di carriera di Cruise, in quanto è il suo primo film a superare i 100 milioni di dollari in un solo fine settimana.

Ma c'è di più, perché se si parla di record non è ancora finita per Maverick. La pellicola con Tom Cruise sarebbe diventata infatti anche il miglior debutto della storia nel weekend del Memorial Day, superando con le sue cifre i 153 milioni ottenuti da Pirati dei Caraibi: Ai confini del mondo del 2007. Adesso ci si aspetta che i numeri crescano ancora.

Cosa ne avete pensato voi del sequel del film con Tom Cruise? Fatecelo sapere nei commenti! Intanto vi raccontiamo il nostro punto di vista nella nostra recensione di Top Gun Maverick!