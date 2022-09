Top Gun Maverick supera 700 milioni, è il 6° incasso più alto di sempre al box-office USA

Tom Cruise è una forza della natura: il suo ultimo film Top Gun: Maverick ha superato il miliardo di dollari al botteghino mondiale ed è diventato la più grande pellicola della Paramount di tutti i tempi. Proprio questo weeekned, non sorprende che Maverick abbia appena raggiunto un'altra pietra miliare superando i 700 milioni di dollari negli USA.

"Benvenuto nel club dei 700 milioni di dollari, Mav. TOP GUN: MAVERICK della Paramount è volato alle più alte vette questo weekend - 5,5 milioni di dollari (+16%) e 7 milioni di dollari nei 4 giorni di vacanza... e sì, ora 700,3 milioni di dollari in patria. Salute", ha twittato @ERCboxoffice. "Il sabato a 3 dollari ha funzionato alla grande: 2,6 milioni di dollari, +139% rispetto al venerdì".

Top Gun: Maverick è ufficialmente il sesto film con il maggior incasso al box office nazionale. Per ora, gli unici film che hanno guadagnato di più negli Stati Uniti sono Black Panther (700.426.566 dollari), Avatar (760.507.625 dollari), Spider-Man: No Way Home (806.543.477 dollari), Avengers: Endgame (858.373.000 dollari) e Star Wars: Episodio VII - Il risveglio della forza (936.662.225 dollari). Per quanto riguarda il totale mondiale, Top Gun: Maverick ha guadagnato complessivamente 1.425.604.744 dollari, diventando il 12° film di maggior incasso di tutti i tempi.

Top Gun Maverick è uscito in digitale da poco e anche in questo caso la pellicola con Cruise ha infranto diversi record, ottenendo il miglior esordio in tal senso. Il film è infatti già uno dei 20 titoli digitali più venduti di tutti i tempi. Questi numeri riflettono a pieno l'entusiasmo e l'accoglienza positiva che hanno accompagnato il film dalla sua uscita e ora sarà interessante vedere come si comporterà con l'arrivo dei DVD e Blu-ray.

Nonostante il lancio in digitale, Top Gun: Maverick è ancora in alcune sale cinematografiche, quindi la sua corsa al box-office non si è ancora conclusa.