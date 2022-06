Top Gun: Maverick supera i 900 milioni al boxoffice!

Soltanto due giorni fa, Top Gun: Maverick raggiungeva i 900 milioni al box office a livello mondiale, consacrandosi come uno dei maggiori successi di sempre per Tom Cruise. Adesso la cifra è stata superata!

Il film ha infatti oltrepassato il traguardo nella giornata di oggi, arrivando a un incasso mondiale di 901,9 milioni. Questi numeri sono stati raggiunti a 25 giorni dall'approdo in sala, e sono divisi più o meno equamente a livello nazionale e internazionale. Infatti negli USA la cifra raggiunta è di 427,1 milioni, mentre nel resto del mondo si è arrivati a 474,8 milioni. Adesso il miliardo è ormai vicino, e se le cose continuano di questo passo verrà presto raggiunto.

Con l'arrivo in Corea della scorsa settimana, dove i lavori di Cruise sono molto apprezzati, sembra infatti che Joseph Kosinski & company possano ben sperare. In ogni caso la pellicola resterà ancora a lungo in sala anche in tutti gli altri paesi, considerando che il calo registrato dal suo approdo non è ancora tale da far lasciare il cinema all'ultimo lavoro di Tom Cruise.

E voi, avete visto il film? Se sì, cosa ne avete pensato? Fatecelo sapere nei commenti! Intanto vi raccontiamo il nostro parere nella nostra recensione di Top Gun: Maverick!