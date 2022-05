Top Gun Maverick, successo ufficiale: Certified Fresh su RT con punteggio quasi perfetto!

Qualche giorno fa Top Gun Maverick aveva esordito col cento per cento su Rotten Tomatoes, e adesso il famoso aggregatore di recensioni ha ufficialmente riconosciuto al nuovo film di Tom Cruise il suo 'bollino' Certified Fresh.

Rispetto all'esordio perfetto, la percentuale di gradimento di Top Gun Maverick è scesa solo al 97%, a fronte però di un drastico aumento delle recensioni caricate sul portale. Come potete vedere nel post pubblicato sul social network Twitter dall'account ufficiale di Paramount Pictures per festeggiare il riconoscimento, il nuovo film di Joseph Kosinski è vicinissimo al punteggio perfetto con la bellezza di 87 recensioni professionali. Un ottimo biglietto da visita da presentare al pubblico, in occasione dell'uscita nei cinema di tutto il mondo.

A questo proposito vi ricordiamo che in Italia Top Gun: Maverick uscirà in tre date diverse: il primo appuntamento è fissato per il 21 maggio, data della prima anteprima nazionale, che sarà seguita da una seconda anteprima prevista per il 22 maggio, in tutti i cinema che aderiranno all'iniziativa; successivamente, il film sarà distribuito ufficialmente dal 25 maggio, con due giorni d'anticipo rispetto all'uscita nord-americana.

Per altre letture, scoprite perché in Top Gun Maverick non torneranno Meg Ryan e Kelly McGillis, due delle star del film originale del 1986 diretto da Tony Scott.