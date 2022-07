Top Gun Maverick nella storia: Tom Cruise nella top10 all-time al box office domestico!

Altro week-end, altro aggiornamento sui sempre più incredibili risultati ottenuti da Top Gun Maverick: nelle prossime ore, infatti, il film di Tom Cruise entrerà nella top10 all-time del box office domestico, diventando uno dei maggiori incassi della storia.

Nella classifica nazionale, al momento della stesura di questo articolo Top Gun: Maverick è ancora dodicesimo, avendo superato nei giorni scorsi Rogue One: A Star Wars Story, Il cavaliere oscuro e Il re leone, ma le stime del week-end appena iniziato anticipato che il blockbuster Paramount interpretato e prodotto da Tom Cruise incasserà altri circa 15-16 milioni, superando così il tetto dei 620 milioni di dollari totali per lasciarsi alle spalle anche Gli incredibili 2 e Star Wars: The Last Jedi e diventare così il decimo maggior incasso di sempre in Nord-America.

Nonostante sia al cinema da quasi due mesi, infatti, Top Gun: Maverick chiuderà il week-end ancora nella top5 dei migliori incassi, che in questi giorni vede Thor Love & Thunder blindato al primo posto nonostante un grosso calo rispetto al week-end d'apertura. La forza di Maverick invece è stata quella di dimostrare una tenitura impressionante fin dalla sua uscita di maggio, un risultato per certi versi imprevedibile che però ha fatto di Top Gun 2 il più grande successo della storia della Paramount.

Qui sotto la classifica dei migliori incassi di sempre in Nord-America, che quando sarà aggiornata tra domenica e lunedì vedrà Top Gun salire di due posizioni (al più tardi, il sorpasso avverrà inevitabilmente la prossima settimana e il totale continuerà a salire, dato che il film di Tom Cruise rimarrà nelle sale fino a settembre negli USA e in diversi altri paesi nel mondo).

Star Wars: Il risveglio della forza - 936 milioni Avengers: Endgame - 858 milioni Spider-Man: No Way Home - 804 milioni Avatar - 760 milioni Black Panther - 700 milioni Avengers: Infinity War - 678 milioni Titanic - 659 milioni Jurassic World - 653 milioni The Avengers - 623 milioni Star Wars: The Last Jedi - 620 milioni Gli incredibili 2 - 608 milioni Top Gun: Maverick - 605 milioni

Insomma, a pochi mesi dai record di No Way Home, il box office è tornato a godere con un'altra serie di numeri pazzeschi: cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.