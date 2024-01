Top Gun: Maverick stava per avere una star Marvel al posto di Jon Hamm

Jon Hamm è stato senz'altro uno dei valori aggiunti di Top Gun: Maverick: la star di Mad Man si è inserita perfettamente nell'ecosistema popolato dai personaggi di Tom Cruise, Miles Teller e Glen Powell, ma solo ora veniamo a conoscenza del fatto che al suo posto avremmo potuto trovare una vecchia conoscenza del Marvel Cinematic Universe.

Successivamente alle promesse di Glen Powell sul terzo film di Top Gun, infatti, Joseph Koskinski si è concesso un'ospitata al popolare podcast Happy Sad Confused durante la quale ci ha svelato alcuni retroscena del suo film, tra i quali quello che ci parla della possibilità che al posto del nostro Jon ci fosse... Josh Brolin!

"Assolutamente, a Brolin ci avevo pensato. Per me, sapete, uno deve sempre... Uno non può puntare tutto su un solo nome, e per me Brolin ed Hamm erano le due scelte top. Sì, Josh l'avevo considerato per lo stesso ruolo. In effetti ne parlammo anche, ma a lui stava per nascere un figlio letteralmente nei giorni in cui dovevamo cominciare le riprese, quindi sapevo che non ci sarebbero state possibilità. Brolin ed Hamm, entrambi ragazzi con i quali non vedo l'ora di poter lavorare di nuovo" ha spiegato il regista. Che il buon Josh possa trovare una sistemazione in Top Gun 3? Staremo a vedere!