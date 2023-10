Top Gun: Maverick, una star de I Soprano ha odiato il film di Tom Cruise:'Spazzatura'

Basandosi sul box-office del 2022, Top Gun: Maverick è certamente uno dei grandi successi dell'anno. Un ritorno in grande stile per Tom Cruise nel ruolo che lanciò definitivamente la sua carriera negli anni '80. Il sequel di Top Gun ottenne anche molti consensi dalla critica e fu il secondo maggior incasso dell'anno.

Top Gun: Maverick è stato il primo film del 2022 superare il miliardo di dollari in tutto il mondo. Risultati e recensioni incredibile per un successo globale e unanime. O quasi.



La star de I Soprano Robert Iler ha confessato di averlo odiato nel corso del podcast Not Today senza troppi giri di parole, nonostante il grande successo di Top Gun: Maverick:"Penso che Top Gun abbia rovinato l'intera industria cinematografica. Penso che abbia rovinato tutto! Salverà l'industria per quattro o cinque anni perché la gente dice 'Oh, eccolo!'. È come mangiare da McDonald's o mangiare cibo spazzatura. E poi all'improvviso, tra quattro anni le persone si volteranno e diranno 'Perché mi sento male?'. Perché stai guardando film spazzatura!".



Secondo Iler la prima metà di Maverick è 'spazzatura', spiegando che l'ultima ora del film è 'fottutamente bella' perché è piena di scene aeree. Nel complesso, tuttavia, Iler ritiene chiaramente che Maverick tutto fumo e poco arrosto, e mancasse di originalità, temendo che altri film proveranno a seguire le sue orme negli anni a venire:"[...] Ma poi dico, Oscar, miglior film, inserendolo in una categoria come Il padrino? Una vergogna! Ha rovinato l'intera industria cinematografica. Questo è tutto. Non voglio più guardare i film. Top Gun mi ha fatto odiare i film. Spazzatura. Fottuta assoluta spazzatura".



Su Everyeye potete leggere la nostra recensione di Top Gun: Maverick, certamente più positiva rispetto a quella espressa da Iler.