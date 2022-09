Top Gun Maverick, anche le star di Cobra Kai sono impazzite: 'Grazie Tom Cruise'

Tra lega-sequel acclamati dalla critica e dal pubblico ci si intende, e in queste ore alcune star di Cobra Kai hanno fatto i complimenti a Top Gun Maverick, il nuovo film con protagonista Tom Cruise diventato il fenomeno dell'anno.

Cobra Kai, per chi non lo sapesse, è la serie (ora) di Netflix che funge da sequel di The Karate Kid e vede le star dello show, Ralph Macchio e William Zabka, riprendere i ruoli iconici dei film originali, esattamente come ha fatto Tom Cruise con il personaggio di Pete 'Maverick' Mitchell: in un'intervista con ComicBook in preparazione all'uscita della nuova stagione di Cobra Kai, che debutterà su Netflix dal 9 settembre, i due attori hanno lodato Tom Cruise e Top Gun: Maverick parlando dei loro lega-sequel preferiti.

"Non lo dico solo perché è uscito da poco, ma penso davvero che il sequel di Top Gun sia stato incredibile. E' semplicemente il modo perfetto per riunire il cast originale con nuovi attori più giovani, e poi il livello delle tecniche di filmmaking e tutto il resto... Hanno fatto tutto in maniera perfetta", ha dichiarato Macchio, al quale ha fatto ecco Zabka: "Sono perfettamente d'accordo: l'ho visto al cinema, e ricordo che uscito dalla sala avrei voluto solo ringraziare Tom personalmente per quel film. Non avevo parole."

Ricordiamo che negli scorsi giorni Top Gun Maverick è entrato nella top12 all time dei maggiori incassi della storia del box office: che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.