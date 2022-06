Top Gun: Maverick, Shailene Woodley elogia Miles Teller e i suoi 'addominali oliati'

Shailene Woodley e Miles Teller sono molto amici da parecchi anni e hanno recitato insieme in diversi film. La star di Colpa delle stelle e Divergent ha pubblicato un post su Instagram nel quale invita i fan ad andare al cinema a vedere Top Gun: Maverick e prende in giro Teller, commentando anche i suoi addominali.

"Se non hai ancora avuto la possibilità, corri, non camminare, al cinema più vicino, siediti e guarda il nuovo Top Gun. Ti sentirai di nuovo un bambino... andando al cinema per un'esperienza cinematografica REALE. Abbiamo riso, pianto, applaudito. Tanto applaudito. Tom Cruise ovviamente ha spaccato così tanto... e Miles Teller ha donato al mondo tutto ciò che desidera ma raramente fa parte di un film di successo... il cuore. Anima. Insolenza. Carisma (Addominali oliati). Dolore. Esultanza. E ha fatto tutto con una tale sottigliezza che a malapena capivi cosa stesse succedendo. Cazzo, è davvero un attore così talentuoso, e mi ha fatto esplodere il cuore vederlo in azione qui. Sono più che felice per lui e il team di Top Gun: Maverick. Grazie per aver fatto questo regalo al mondo. Miles, ti meriti ogni grammo di questo momento emozionante. Momento sorella orgogliosa di ciò che sta accadendo. Bravooo" ha scritto Woodley nel post sul film; Top Gun: Maverick sta ottenendo incassi incredibili, tanto che Tom Cruise ha ringraziato i fan.



Questo commento da 'sorella orgogliosa' dell'attrice probabilmente deriva dal fatto che Shailene Woodley e Miles Teller hanno stretto un rapporto d'amicizia molto forte da parecchi anni, quando recitarono insieme sul set di The Spectacular Now nel 2013.



Avete già visto il sequel del cult con Tom Cruise? Ecco la nostra recensione di Top Gun: Maverick, da qualche giorno disponibile nelle sale cinematografiche.