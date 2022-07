Top Gun Maverick, il sequel si farà? Miles Teller: 'dipenderà da Tom Cruise'

Tra tutti i più grandi successi di quest'anno, Top Gun: Maverick merita sicuramente una menzione d'onore. Il progetto, in preparazione da tre decenni, ha conquistato critica, pubblico e botteghino e le speculazioni su un eventuale seguito iniziano a farsi sempre più insistenti.

Il nuovo arrivato Miles Teller ha recentemente confermato che ci sono state delle conversazioni su un possibile terzo film e ha sottolineato che tutto dipenderà dalla star del franchise Tom Cruise. Di certo, il pubblico non vorrà aspettare altri 35 anni per il sequel della pellicola uscita quest'anno, della quale abbiamo parlato nella nostra recensione di Top Gun: Maverick.

"Sarebbe fantastico, ma dipende tutto da TC, dipende tutto da Tom. Ho avuto alcune conversazioni con lui a riguardo ma, sai, vedremo", ha recentemente spiegato Teller a Entertainment Tonight.

Cruise, che incasserà una valanga di soldi grazie a Top Gun 2, è stata innegabilmente una star del cinema per decenni. Ma l'uscita di Maverick ha segnato un punto di svolta per l'attore. Infatti, il film è diventato il suo maggior incasso di sempre ed è stato il primo a superare il miliardo di dollari in tutto il mondo.

Riguardo al successo finanziario del film, Teller ha scherzato: "Sì, è sicuramente quello che la mia squadra ha detto per queste future negoziazioni. Ma no... per lui condividere Top Gun con me e molti di questi altri giovani attori e portarci in quel mondo, è stata una corsa così sfrenata e continua".

E voi cosa ne pensate? Vorreste vedere un terzo film del franchise?