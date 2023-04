Top Gun Maverick è il secondo film più redditizio del 2022: a Tom Cruise quasi 200 milioni

Dopo aver rivelato che Strange World è stato il più grande flop della scorsa stagione, Deadline ha proseguito la sua serie di approfondimenti dedicati agli incassi dell'anno passato e ha annunciato che Top Gun: Maverick di Tom Cruise è stato il secondo film più redditizio del 2022.

Il film ha battuto una serie di record tra cui la migliore apertura di sempre nella carriera di Tom Cruise ($126,7 milioni in tre giorni, 248 milioni a livello globale) e il suo film con il maggior incasso di sempre (718,7 milioni domestici, 1,49 miliardi globali). Top Gun: Maverick ha anche segnato gli stessi primati per le carriere del super-produttore Jerry Bruckheimer e per il regista Joseph Kosinski. Inoltre, Top Gun: Maverick è rimasto il film col maggior incasso del 2022 per parecchi mesi, fino a quando Avatar: The Way of Water ha conquistato quel primato tra dicembre 2022 e i primi mesi del 2023: tuttavia, Maverick è riuscito a battere il sequel di James Cameron a livello nazionale, con i suoi 718 milioni di dollari incassati in patria che ne fanno il titolo di maggior successo negli Stati Uniti nel 2022. Il film ha anche ottenuto la migliore apertura nazionale di sempre per il fine settimana del Memorial Day di sempre ($160,5 milioni in quattro giorni).

Il film ha ricavato 170 milioni di dollari dallo streaming e ben 250 milioni dall'home-video, dato che considerato il successo nelle sale ha tenuto altissimi i prezzi per il mercato digitale per diversi mesi (tra i 20 e 25 dollari), essendo approdato sulle piattaforme vod il 23 agosto. Secondo gli analisi, Tom Cruise avrebbe guadagnato circa 200 milioni di dollari: non c'è la conferma ufficiale (alcuni sostengono che sia una paga 'molto al di sopra dei 100 milioni', altri che equivalga al doppio di quanto l'attore guadagna con Mission: Impossible, il che porterebbe la cifra vicinissima ai 200 milioni), ma a prescindere dalla cifra esatta si tratta comunque di uno dei più grandi affari della storia di Hollywood per un singolo attore. Infine, si segnala che l'utile netto del film è stato di 391,1 milioni, condiviso tra Paramount, Skydance e New Republic.

Ricordiamo che il prossimo film di Tom Cruise sarà Mission: Impossible - Dead Reckoning: Parte Uno, in uscita il 13 luglio nelle sale cinematografiche italiane.