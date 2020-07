Top Gun: Maverick, scoprite i nuovi dettagli sul sequel con Tom Cruise

Pete Mitchell, interpretato da Tom Cruise, è uno dei personaggi cult del cinema anni '80, grazie al suo indomito coraggio e al look iconico. Ora che nei cinema sta per arrivare Top Gun: Maverick molti fan si chiedono che tipo di personaggio ritroveremo a distanza di oltre trent'anni. Ne ha parlato il regista del film, Joseph Kosinski.

"Per certi versi è ancora il ragazzo che ricordiamo nel primo Top Gun. Tiene la sua vecchia moto Ninja sotto un telone in un hangar e indossa ancora i suoi Ray Ban Aviator. Rimane il numero uno in quello che fa e ha dedicato la sua vita all'aviazione. Ma tutto ciò ha avuto un prezzo e Maverick ha dovuto affrontare e riconciliarsi con diverse cose del suo passato. Il nuovo film, proprio come il primo, è la storia di un rito di passaggio, ma qui ci troviamo davanti un uomo che attraversa una fase diversa della sua vita" ha spiegato Kosinski.

Dopo più di trent'anni di servizio come uno dei migliori aviatori della Marina, Pete 'Maverick' Mitchell (Tom Cruise) è diventato un istruttore di volo e mentore di Bradley Bradshaw (Miles Teller), figlio del compianto Goose. La sua love story è condivisa con il personaggio di Jennifer Connelly mentre la trama lo porterà ad incontrare nuovamente Iceman (Val Kilmer).

Il resto del cast di Top Gun: Maverick include Jennifer Connelly, Miles Teller, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Ed Harris e Val Kilmer nel ruolo di Iceman. L'uscita prevista è fissata al 23 dicembre 2020.

Su Everyeye trovate la recensione di Top Gun e un approfondimento sulle sequenze più folli di Tom Cruise.