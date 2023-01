Top Gun: Maverick stava per rivelare materiale classificato: esercito requisisce riprese!

L'acclamato regista di Top Gun: Maverick, Joseph Kosinski, ha raccontato un episodio che ha dell'assurdo. Mentre visitava basi e stabilimenti della marina, con permessi speciali, nelle fasi preparatorie del film, sembra abbia fotografato del materiale classificato. E la marina glielo ha requisito: "Ho visto qualcosa ma non avrei dovuto".

Nonostante avesse Avatar: La via dell’acqua alle calcagna – un paio di altri giorni e qualche decina di milioni e sarebbe stato sconfitto – Top Gun Maverick è rimasto il miglior incasso di tutto il 2022 con oltre 1,4 miliardi guadagnati settimana dopo settimana, con tassi di calo mai visti di weekend in weekend. Merito del passaparola, merito a sua volta di una regia action e blockbuster, ma anche un’attenzione ai dettagli, che non si vedeva da anni.

Joseph Kosinski ha passato mesi a prepararsi, ottenendo permessi speciali dalle forze armate per visitare portaerei e basi d’aviazione. Peccato che a un certo punto potrebbe aver messo il naso dove non doveva, visto che l’esercito gli ha requisito gli scatti preparatori per il film. Racconta infatti a Deadline: “Ho voluto vivere quel sogno di essere in Marina per un paio d'anni. Potevo andare in posti in cui i civili non possono andare. Ho potuto vedere cose che nessun civile avrebbe potuto vedere”.

Ma poi sono sorti i problemi: “Sono andato a Chine Lake a scattare alcuni fotogrammi in un hangar ad alta segretezza. Ho scattato alcune foto e forse ho catturato qualcosa che non avrei dovuto catturare, perché la mia fotocamera mi è stata rapidamente requisita e poi restituita senza più alcuna foto. Era tutto per la ricerca di autenticità e penso che nel film tutta questa cura sia palpabile”. Non a caso, se ne sono accorti anche i Producers Guild of America Awards, che infatti hanno candidato Top Gun Maverick come Miglior Film.