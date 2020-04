Top Gun: Maverick rinviato a dicembre a causa dell'emergenza Coronavirus

Dopo il posticipo di Wonder Woman 1984 e altri importanti titoli programmati entro l'estate, da No Time To Die a Fast & Furious 9, era solo questione di tempo prima che Paramount decidesse di rimandare l'uscita di Top: Gun Maverick.

Secondo quanto riportato da Aaron Couch dell'Hollywood Reporter, infatti, l'atteso sequel con Tom Cruise, di ritorno in uno dei ruoli che hanno segnato la sua carriera da star di Hollywood, è stato spostato dal 24 giugno al 23 dicembre 2020. L'arrivo del film in Italia al momento è fissato al 15 luglio, dunque restiamo in attesa di eventuali novità anche per quanto riguarda la distribuzione internazionale.

Il nuovo capitolo di Top Gun, diretto questa volta da Joseph Kosisnki (Oblivion), vedrà il ritorno del personaggio di Tom Cruise, ora l'istruttore di volo di Bradley Bradshaw (Miles Teller), figlio del partner di vecchia data di Maverick. Nel cast del film troveremo anche Val Kilmer, Glen Powell, Ed Harris e Jennifer Connelly, che alcuni mesi fa ha rassicurato i fan sulla riuscita del sequel.

Con il rinvio di Top Gun: Maverick si avverano dunque metà delle anticipazioni svelate nei giorni scorsi da Variety: a questo punto resta solo da capire se Warner Bros. deciderà di rinviare Tenet, la nuova pellicola di Christopher Nolan attese nelle sale per il prossimo 17 luglio.