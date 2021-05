Top Gun: Maverick, Rick Rossovich stuzzica i fan: 'Nel sequel potrei tornare anch'io'

L'attesa per Top Gun: Maverick è diventata più lunga del previsto, anche a causa della pandemia che ha sospeso per mesi tutte le produzioni e le uscite cinematografiche. Oltre all'immancabile Tom Cruise, nel film comparirà necessariamente qualche personaggio nuovo, anche se non sono escluse sorprese dal cast del primo film, datato 1986.

Parlando in esclusiva con Screenrant in occasione del trentacinquesimo anniversario di Top Gun, per esempio, Rick Rossovich ha lasciato intendere che nel sequel potremmo rivedere anche il suo personaggio. Per chi non lo ricordasse, l'attore interpretava Ron "Slider" Kerner, il co-pilota di Iceman (Val Kilmer), ricordato soprattutto per l'iconica scena del beach volley.

"Chissà, Slider potrebbe apparire nel sequel" ha raccontato Rick Rossovich. "Forse, non lo so. O forse è un segreto. Insomma, vedremo. Altrimenti, procuratevi il VHS."

Sarebbe senza dubbio interessante per i fan del film originale. A parte queste anticipazioni, la curiosità del pubblico è stata recentemente stimolata dalle dichiarazioni del regista Chris McQuarrie, che ha definito Top Gun: Maverick il miglior film a cui abbia mai lavorato.

Dopo il film con Tom Cruise, Rossovich ha lavorato poco nel mondo del cinema, mentre è apparso in serie tv come E.R. - Medici in prima linea e Pacific Blue. Lo vedremo prossimamente, però, nel film Where the Streets Have No Name, attualmente in fase di pre-produzione.