Top Gun Maverick, il regista: 'Voglio lo stesso successo per il film di F1 con Brad Pitt'

Nonostante si parli sempre di Tom Cruise, tra gli artefici del successo di Top Gun: Maverick c'è anche il suo regista, Joseph Kosinski, che aveva già regalato grandi emozioni con i suoi precedenti lavori come Tron: Legacy, Oblivion e Fire Squad - Incubo di fuoco. Adesso, Kosinski vuole lo stesso successo anche per il prossimo film con Brad Pitt.

Stiamo parlando del film ambientato nel mondo della Formula 1 attualmente senza titolo e che proprio ieri è stato confermato sarà prodotto e distribuito da Apple. Nel film il protagonista sarà Brad Pitt, mentre il sette volte campione del mondo di F1 Lewis Hamilton sarà tra i produttori esecutivi della pellicola.

Palrando del nuovo progetto, Kosinski ha ammesso di sperare di bissare il successo ottenuto dal suo ultimo blockbuster, Top Gun: Maverick. A guardargli le spalle non ci sarà solo Apple ma anche Jerry Bruckheimer, produttore anche dell'ultimo film con Tom Cruise.

Parlando con The Wrap, il regista ha rivelato che sta cercando di fare per i piloti di F1 quello che Maverick ha fatto per i piloti di caccia. "Abbiamo venduto questo film a dicembre. Ci sono voluti cinque mesi per chiudere tutti gli accordi con la Formula Uno. Ma l'abbiamo organizzato sei mesi fa. Ma certamente vedere la gente reagire a un film ripreso con la telecamera e autentico come Top Gun ci fa sentire bene e ci conferma che il nostro approccio funziona ed è apprezzato dal pubblico. È quasi buffo per me vedere persone così innamorate della vera fotografia".

Kosinski ha proseguito: "I più giovani quasi non ne hanno viste molte. Sono così abituati alla CGI come strumento dei grandi film che quando si gira qualcosa di vero, sembra innovativo. Questo è esattamente l'approccio alla Formula Uno: girare le vere gare e le vere auto e catturarle. Sarà una sfida enorme, ma per me entusiasmante".