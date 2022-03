Top Gun Maverick, il regista sul ritorno di Val Kilmer: 'Un momento davvero speciale'

Dopo le nuove immagini ufficiali di Top Gun Maverick, il regista del sequel Joseph Kosinski ha concesso un'intervista a Total Film nella quale ha parlato anche del ritorno di Val Kilmer nei panni di Iceman, non senza una certa emozione. Addirittura, Kosinski ha definito il momento della loro reunion come il suo momento preferito della pellicola.

Il ruolo di Iceman nell'originale Top Gun è senza dubbio uno dei ruoli più amati e iconici di Kilmer e i fan sono stati entusiasti di vedere l'attore tornare a interpretarlo fin dalla notizia del suo casting in Top Gun: Maverick nel 2018, eccitazione che è solo cresciuta man mano che il film si avvicinava sempre di più all'uscita (prevista per maggio). Nel film originale, il Maverick di Cruise e l'Iceman di Kilmer iniziano come rivali alla scuola di Top Gun, ma al momento della conclusione del film arrivano a maturare un rispetto reciproco.

Il regista ha parlato apertamente di questo atteso ritorno nell'intervista, ammettendo che la reunion tra Kilmer e Cruise, così come quella dei loro personaggi, è stato uno dei suoi aspetti preferiti del film. "È stato un grande, grandissimo successo avere Val che torna a interpretare Iceman", ha detto Kosinski. "Lavorare con un attore di quel calibro, vedere la chimica, il cameratismo tra lui e Tom, e avere questi due personaggi riuniti in questo film, è stato un momento davvero speciale. Una delle mie parti preferite del film".

Nel caso non aveste ancora approfondito la trama di Top Gun: Maverick, vi riportiamo che questi due personaggi entrano in contatto, come potete leggere nella sinossi fornita da Eagle Pictures, "quando Maverick viene chiamato ad allenare un distaccamento di allievi dell'accademia Top Gun - di cui fa, ovviamente, parte anche Rooster - per una missione specializzata che nessuno al mondo ha mai portato a compimento".

Top Gun: Maverick arriverà nei cinema in Italia il prossimo 26 maggio. Il debutto è previsto alla Croisette; il Festival di Cannes omaggerà Cruise infatti con una serata in suo onore.