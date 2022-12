Top Gun Maverick, il regista ricorda l'incontro tra Val Kilmer e Tom Cruise!

Top Gun Maverick è stato uno dei più grandi successi dell'anno cinematografico. Nella pellicola, Tom Cruise si trova costretto a confrontarsi con l'eredità del personaggio di Val Kilmer. I tanti inseguimenti adrenalinici del film sono bilanciati con un importantissimo momento emotivo.

A raccontarlo è stato lo stesso regista del film che ha parlato dei sentimenti che ha provato filmando l'unica scena del film in cui le due star dell'action si confrontano in un sentito ed emotivo faccia a faccia. "È stato sicuramente uno dei giorni più indimenticabili per me. Val Kilmer è qualcuno che ho sempre ammirato e Tom ovviamente lo conosce da quando hanno lavorato insieme a Top Gun" ha raccontato Joseph Kosinski.

In occasione dell'uscita del secondo capitolo, Val Kilmer ha ricordato le riprese di Top Gun parlando di quanto il film abbia forgiato la sua carriera. "Il rispetto che questi due uomini hanno l'uno per l'altro è evidente" ci ha tenuto a precisare Kosinski, ricordando i momenti passati alla presenza delle due icone degli anni 80. "Le emozioni che accadono in quella scena sono, credo, molto reali, molto radicate. Non è stata una scena che ha richiesto molte riprese. Erano entrambi ottimi fin dall'inizio" ha concluso.

L'enorme successo del film ha portato Top Gun Maverick ad essere eletto miglior film dell'anno dalla National Board Review. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!