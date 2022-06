Top Gun: Maverick, il nuovo record di Tom Cruise di cui nessuno parla

Top Gun: Maverick ha battuto più di un record dopo il suo debutto lo scorso 27 maggio. È diventata la migliore anteprima del weekend di apertura nella storia della Paramount, grazie al supporto del pubblico che non vedeva l'ora di rivedere Tom Cruise volare nei cieli.

Mentre sappiamo che Top Gun: Maverick è stato il più grande successo al botteghino di Tom Cruise, c’è un altro importante risultato che l’attore ha raggiunto grazie alla pellicola e di cui ancora non si è parlato. Infatti, Top Gun: Maverick segna un altro film numero uno al botteghino per Tom Cruise in ben cinque decenni consecutivi, a partire dagli anni '80.

Negli anni '80, Tom Cruise ha ottenuto il primato al botteghino con Top Gun, al primo posto nel suo weekend di apertura con $ 8,2 milioni. Negli anni '90, l’attore con Mission: Impossible ha battuto il record per un film in uscita di mercoledì con $ 11,8 milioni. Negli anni 2000, La Guerra dei Mondi è stata la 38a settimana di apertura più grande con $ 98 milioni, ed è stato considerato il più grande successo al botteghino di Tom Cruise all'epoca. Dopo il 2010, Tom Cruise ha ottenuto il primo posto al botteghino con Mission: Impossible- Fallout, che ha debuttato con $ 61,2 milioni, il migliore del franchise e il secondo al botteghino più alto della carriera dell’attore. Con il dominio della sua ultima pellicola, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Top Gun: Maverick, l’attore fa quindi un ulteriore passo in avanti in questo record davvero speciale.