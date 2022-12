Top Gun: Maverick record anche in streaming: la più grande première Paramount+ di sempre!

In chiusura del 2022, possiamo dire senza ombra di dubbio che Top Gun: Maverick è davvero il più grande successo dell'anno sotto ogni punto di vista. Per ora resta il miglior incasso in sala e critica e pubblico l'hanno amato. Certo, c'è Avatar adesso. Ma Tom Cruise lo batte persino in streaming!

Sarebbe incredibile se Avatar 2 diventasse il più grande successo 2022 in soli tre giorni che rimangono alla fine dell’anno. In fondo ha già superato il miliardo e ha permesso a Disney, dopo essere arrivata ai 3 miliardi totali con Black Panther: Wakanda Forever, di diventare la major con il miglior incasso globale del 2022 con un totale di 4 miliardi. C’è chi incrocia le dita perché arrivi a 5 miliardi solo sulle spalle di Avatar, con un’ultima metà di weekend davanti a sé prima della chiusura definitiva dei consuntivi.

Ma il successo di un film deve essere valutato sotto molteplici aspetti. Il botteghino è il premio definitivo, questo sì, ma se un successo di box-office ottiene anche la consacrazione quasi unanime sia della critica che del pubblico – difficilmente i due si trovano d’accordo sui grandi blockbuster – forse è proprio quel successo a meritare la medaglia d’oro. Se dovessimo eleggerne uno, da molti definito addirittura il miglior film dell’anno (e sicuramente inserito nelle varie classifiche) per la sua capacità di gestire la regia di un action come non si vedeva da anni, diremmo Top Gun: Maverick.

Il film si fa ancora più forte del suo debutto su piattaforma streaming: le premesse erano ottime, ma il risultato va oltre qualunque previsione. Lo annuncia Paramount+ con un comunicato ufficiale: "Top Gun: Maverick ha battuto i record a livello nazionale come la première cinematografica più vista di sempre per il servizio, superando del 60% il record precedente detenuto da Sonic 2". Il servizio nota anche come Maverick abbia fidelizzato a tal punto, da far schizzare alle stelle le visualizzazioni di altri progetti collegati. Il primo Top Gun registra un aumento del 400% mentre la saga di Mission: Impossible con Tom Cruise un 140% complessivo.

Sembra però che Avatar: La via dell’acqua sia destinato a smentire le stime, che lo davano sconfitto contro Top Gun Maverick.