Top Gun Maverick, nuovo record: il debutto digitale è il migliore di sempre

Il secondo capitolo di Top Gun, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Top Gun Maverick, ha macinato record su record e continua a stupire ogni giorno di più. Come riportato da Erik Davis di Fandango, il film è ora diventato il più visto di sempre nella settimana di apertura nella storia delle uscite digitali.

Ma non solo. La pellicola con protagonista Tom Cruise è infatti già uno dei 20 titoli digitali più venduti di tutti i tempi. Questi numeri riflettono a pieno l'entusiasmo e l'accoglienza positiva che hanno accompagnato il film dalla sua uscita e ora sarà interessante vedere come si comporterà con l'arrivo dei DVD e Blu-ray.

Maverick è stato il film con il maggior incasso dell'anno ed è recentemente diventato il 12esimo incasso più grande di sempre, tanto da rimanere nelle sale per mesi, nonostante l'uscita della versione digitale. In più, vista la poca concorrenza attuale al botteghino, Davis ha sottolineato che il film potrebbe finire in cima sia al botteghino statunitense che alla classifica delle vendite digitali nella stessa settimana, qualcosa che è praticamente senza precedenti.

Joseph Kosinski ha diretto Top Gun: Maverick, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Ehren Kruger, Eric Warren Singer e Christopher McQuarrie. Oltre a Tom Cruise, il cast del film comprende Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Ed Harris e Val Kilmer.