Top Gun: Maverick, la reazione di Val Kilmer al suo ritorno nei panni di Iceman

Nella giornata di ieri è stato diffuso in streaming il nuovo trailer di Top Gun Maverick in cui abbiamo visto il ritorno non solo del mitico personaggio interpretato nuovamente da Tom Cruise, stavolta protagonista assoluto della storia nel ruolo di mentore di una nuova generazione di piloti, ma anche quello di Val Kilmer nei panni di Iceman.

Ora, mentre Maverick sarà il protagonista assoluto di Top Gun: Maverick, come detto il sequel vedrà anche Kilmer riprendere il suo ruolo. Il marketing del film ha rivelato davvero poco su cosa aspettarsi dalla sua apparizione, ma l'ultimo trailer almeno chiarisce in che modo il suo personaggio si inserirà nella storia e, a quanto pare, sarà parte integrante del nuovo lavoro di Mitchell, incaricato di addestrare una nuova generazione di piloti d'elite, tra cui il figlio di Goose, Bradley "Rooster" Bradshaw (Miles Teller). Kilmer ha affidato al suo account ufficiale di Twitter la sua reazione al trailer di Top Gun: Maverick. La trovate in calce a questa news.

In una recente intervista, il regista Joseph Kosinski aveva così commentato il ritorno di Val Kilmer come Iceman: "È stato un grande, grandissimo successo avere Val che torna a interpretare Iceman", ha detto Kosinski. "Lavorare con un attore di quel calibro, vedere la chimica, il cameratismo tra lui e Tom, e avere questi due personaggi riuniti in questo film, è stato un momento davvero speciale. Una delle mie parti preferite del film".

Ricordiamo che nel 2017 Val Kilmer ha combattuto contro un cancro alla gola che ha reso necessario un'intervento di tracheotomia che come conseguenza ha compromesso la voce dell'attore. La vita di e la carriera di Kilmer sono state raccontate nel documentario Val uscito su Prime Video.

Top Gun: Maverick arriverà nei cinema in Italia il prossimo 26 maggio. Il debutto è previsto alla Croisette; il Festival di Cannes omaggerà Cruise, infatti, con una serata in suo onore.