Top Gun Maverick: per qualche ragione Sony crede che il merito del successo sia di Venom

Top Gun Maverick sta facendo la storia del box office a livello domestico e a livello internazionale, ma per qualche ragione la Sony Pictures è convinta che parte del merito di quel successo sia da attribuire alla saga di Venom, famoso cinecomix con Tom Hardy.

In un'intervista a Vulture (la rivista, non il villain di Spider-Man), il co-presidente della Sony Pictures Sanford Panitch ha parlato della sfida di riportare le persone nelle sale cinematografiche dopo la pandemia, sfida che la Sony ha raccolto inizialmente con Venom: La furia di Carnage, Ghostbusters: Afterlife e Spider-Man: No Way Home, tutti usciti lo scorso anno: “Quando abbiamo iniziato a distribuire i film lo scorso ottobre, in giro non è che ci fossero altri blockbuster. Tutti avevano rinviato i loro film più attesi a quest'anno, a quest'estate. Abbiamo preso un grosso rischio lasciando Venom nei cinema in quel preciso periodo storico. Poi abbiamo raddoppiato la scommessa con Ghostbusters, e alla fine abbiamo fatto all-in con Spider-Man: No Way Home, la nostra IP più importante."

Certo fa già sorridere l'idea che un film di Spider-Man possa essere una scommessa, ma le dichiarazioni di Panitch - prese non esattamente bene in queste ore dalla stampa e dai fan d'oltreoceano - diventano ancora più surreali quando prova ad attribuire al Venom il merito del successo di Top Gun: Maverick: “Da questo punto di vista, direi che Top Gun sta beneficiando del nostro coraggio: Venom è il punto di inizio della storia che Top Gun sta portando a compimento. Queste cose non accadono dall'oggi al domani. Per raccogliere c'è bisogno di qualcuno che prima semini”.

Nel frattempo, Top Gun Maverick è diventato il più grande successo della storia della Paramount, avendo superato anche Transformers.