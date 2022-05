Top Gun Maverick, al via le prevendite in Italia: Tom Cruise vi invita al cinema!

Dopo la pubblicazione del poster ufficiale di Top Gun Maverick, Paramount Pictures Italia ha aperto ufficialmente i preordini per i biglietti del nuovo, attesissimo film con protagonista Tom Cruise.

Per l'occasione è stato pubblicato un simpatico video promozionale - che potete trovare in calce all'articolo - nel quale i doppiatori del film adattano una scena del trailer di Top Gun Maverick per invitarvi al cinema. Se avete intenzione di prenotare il vostro biglietto, dunque, potete farlo da adesso sul sito di Top Gun - Il film, al quale potete comodamente accedere cliccando sul link della fonte che trovate alla fine dell'articolo. Paramount ci fa sapere che in Italia le prevendite coinvolgeranno le maggiori catene di distribuzione cinematografica e consultando il sito potrete cercare la sala più vicina a voi.

Ricordiamo che il pubblico italiano avrà la possibilità di vedere Top Gun Maverick in anticipo grazie alle esclusive anteprime che si terranno il 21 e 22 maggio in tutti i cinema italiani che parteciperanno all’iniziativa. La data d'uscita 'normale', invece, è fissata per il 25 maggio, con due giorni d'anticipo rispetto al lancio in Nord-America, dove invece il film arriverà nelle sale dal 27 maggio. Inoltre Top Gun: Maverick sarà presentato Fuori Concorso al Festival di Cannes, che avrà luogo dal 17 al 28 maggio.

Per altri approfondimenti, sapete che Tom Cruise è andato in elicottero alle premiere di Top Gun Maverick che si è tenuta nelle scorse ore a Los Angeles?