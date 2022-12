Top Gun Maverick miglior film del 2022? Lo dice un grosso sondaggio tra i fan!

Il 2022 è stato monopolizzato da Top Gun: Maverick, sequel del film del 1986 che nel corso di questi mesi ha saputo battere ogni tipo di record, conquistando la critica e i fan di tutto il mondo. E come poter chiudere in bellezza, se non con il titolo di miglior film dell'anno?

Recentemente, Screen Rant ha condotto un sondaggio sui social media per determinare il miglior film del 2022. I fan hanno parlato e con un po di sorpresa (ma neanche troppa), Top Gun: Maverick ha ottenuto il maggior numero di voti. Gli altri film più votati sono stati The Batman (settimo maggior incasso dell'anno), Everything Everywhere All At Once (il maggior incasso di tutti i tempi di A24), Avatar: La via dell'acqua e Black Panther: Wakanda Forever.

Altro riconoscimento da mettere in bacheca quindi per Tom Cruise e compagni, che per non farsi mancare nulla pochi giorni fa hanno esordito su Paramount+ stabilendo il record di streaming della piattaforma.

Diretto da Joseph Kosinski, il cast di Top Gun: Maverick è composto da Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Val Kilmer, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Ed Harris, Manny Jacinto, Jean Louisa Kelly, Jay Ellis, Bashir Salahuddin, Monica Barbaro e Peter Mark Kendall.

Per salutarvi vi lasciamo con il nostro approfondimento su un eventuale sequel di Top Gun: Maverick con Tom Cruise.